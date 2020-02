Im vorigen Sommer kam die traurige Nachricht, dass Costa Cordalis im Alter von 75 Jahren gestorben ist. Die ganze Schlagerwelt trauerte. Der griechische Schlagersänger war oft in DDR-Unterhaltungssendungen aufgetreten: Sechs Mal in "Ein Kessel Buntes", fünf Mal bei "Da liegt Musike drin", zwei Mal bei "Zwischen Frühstück und Gänsebraten" und oft feierte er auch in den Silvestersendungen mit. Aber auch im neuen Kessel war Costa Cordalis zu Gast, und zwar am 30.09.2014 gemeinsam mit seinem Sohn Lukas. Über die DDR sagte Costa: