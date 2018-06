Wenn einer oft im Kessel rührt, dann kann er was erzählen! In einer Spezialausgabe von "Ein Kessel Buntes" blickt Wolfgang Lippert zurück auf die schönsten Momente der von ihm moderierten Kult-Sendung. Für den Supermix aus Adlershofer Unterhaltungsshows präsentiert Lippi singende Schauspieler von Henry Hübchen bis zum Chefindianer Gojko Mitic. Zu seinen Lieblingsbegegnungen zählt die mit Lieblings-Puhdy Quaster und dessen Tochter Kimberly. So atemlos wie Kristina Bach Helene Fischer durch die Nacht schickte, erzählt sie voller Begeisterung von ihren Ferien als Kind in Chemnitz mit Hallorenkugeln und Kosmonautenzentrum. Und zu Lippis Lieblingsbekenntnissen gehört das Schönheitsgeheimnis von Bonnie Tyler.