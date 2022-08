Alice und Ellen Kessler sind gemeinsam geboren worden, zusammen aufgewachsen, haben gemeinsam geübt, gelernt, sind zusammen aufgetreten und haben ihr Publikum verzückt. Auch jetzt wohnen sie in einem Haus und haben sogar ähnliche Zipperlein. Wie Alice Kessler im Interview mit der Abendzeitung München verrät, sind sie sich in den meisten Punkten ihres Lebens einig, auch in Sachen Erbe.

Da wir keine Kinder haben, möchten wir unser Erbe für kranke Menschen, die sich keine medizinische Hilfe leisten können, verwenden. Alice Kessler Abendzeitung München

Die Kessler-Zwillinge in den 60er-Jahren. Bildrechte: imago images / United Archives Also, fügt Alice hinzu, geht der größte Teil ihres Erbes an die Organisation "Ärzte ohne Grenzen". Auf die Frage, ob sie gern Kinder gehabt hätte, antwortet Alice, dass Kinder großzuziehen bedeutet hätte, für sie Zeit zu haben. Und diese Zeit hätten sie leider nicht gehabt. Und dann müsse man sich entscheiden. Sie hätten jedoch ein fantastisches Leben gehabt. Nur ihre eigene Kindheit sei nicht so schön gewesen, da sie einen sehr aggressiven Vater gehabt hätten. Doch danach habe ihnen die Welt offen gestanden.

Kleider-Versteigerung für Flutopfer

In diesem Sommer haben die beiden Tänzerinnen und Sängerinnen 40 Kleider aus ihrem Fundus herausgesucht und an ein Auktionshaus gegeben. Im Oktober sollen die Roben versteigert werden. Der Erlös soll den Flutopfern im Ahrtal zugute kommen.

Weltweit beliebt und verehrt

Alice und Ellen Kessler 1957. Bildrechte: IMAGO / United Archives Alice und Ellen Kessler wurden am 20. August 1936 im sächsischen Nerchau geboren. Als Sechsjährige nahm das Kinderballett der Oper Leipzig die Schwestern auf, 1950 bestanden sie die Aufnahmeprüfung der dortigen Operntanzschule. 1952 nutzten sie ein Besuchervisum zur Flucht aus der DDR in die Bundesrepublik, wo bereits ihr Vater in Düsseldorf lebte. Im dortigen Revuetheater erhielten die Zwillinge ihr erstes Engagement als Tänzerinnen.

In Europa, Asien, Amerika und Australien wurden sie zum Inbegriff von Schönheit und Perfektion auf der Showbühne, im Film und im Fernsehen. US-Größen wie Frank Sinatra und Dean Martin schmücken sich mit den Zwillingen. In Italien sind sie bis heute wahre Ikonen. Auch musikalisch wussten sie, zu überzeugen. Zusammen mit Peter Kraus schafften sie es in den 60er-Jahren mit Liedern wie "Mondschein und Liebe" oder "Honey Moon" auf die vorderen Plätze der Charts.