Musikliebhaber können sich diesmal doppelt freuen, denn bei den "Kulthits" geht es um Duette und Liebeslieder. Zusammen mit Kim Fisher feiern unsere Stars die schönsten Songs der letzten Jahrzehnte in einzigartigen Live-Versionen und überraschen die Zuschauer mit außergewöhnlichen Kombinationen.



Ute Freudenberg und Karat besingen gemeinsam den "König der Welt", Toni Krahl und Kim Fisher schmettern den Beatles-Klassiker "Love me do", und wen sich Jan Smit als Partnerin für "Hello" von Lionel Ritchie ausgesucht hat, erfahren Sie nur, wenn Sie einschalten! Am Samstag, den 12.10.2019 um 20:15 im MDR Fernsehen.



Träumen Sie mit Matthias Reim und teilen Sie Herz und Seele mit Thomas Anders oder Leib und Seele mit Heinz-Rudolf Kunze. Und erleben Sie noch einmal die Herzensbrecher von Caught In The Act, die Herzen zum Schmelzen bringen mit ihrem 90er Megahit "Love is everywhere".



Kulthits - Die schönsten Liebeslieder und Duette mit: