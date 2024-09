1985 kam für Klaus & Klaus mit der Single "An der Nordseeküste" der große Erfolg. Das Duo war in zahlreichen Hitparaden vertreten und die Single sowie die gleichnamige Langspielplatte erreichten mit je über 250.000 verkauften Exemplaren Goldstatus. Wie Klaus Baumgart jedoch jetzt in einem Interview verriet, hat das Duo an dem Hit kaum etwas verdient, da sie ihn nicht selbst komponiert haben. Die Melodie ist die des irischen Volkslieds "The Wild Rover".