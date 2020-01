KLUBBB3: Auftritt bei Winter-Musi ohne Jan Smit

So etwas hat es noch nicht gegeben: Beim großen Winter Open Air von „Wenn die Musi spielt“ in Bad Kleinkirchheim wird KLUBBB3 am Samstag nicht in gewohnter Formation auf der Bühne stehen. Weil Jan Smit noch immer krank ist, werden Florian Silbereisen und Christof de Bolle einmalig weibliche Verstärkung bekommen.