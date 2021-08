V. l. n. r.: Florian Silbereisen, Jan Smit und Christoff de Bolle sind KLUBBB3. Bildrechte: MDR/Tom Schulze

Auf die negativen folgten die positiven Nachrichten. Ende 2020 war Jan als Coach in der TV-Sendung "The Voice of Holland" zu sehen und damit auch in die Medien zurückgekehrt. 2021 glänzte er in Rotterdam beim Eurovision Songcontest als Moderator und Gastgeber. Vor wenigen Tagen hat er nun erstmals seit drei Jahren neue Musik veröffentlicht. "Zolang Je Bij Me Bent" (Solange du bei mir bist) heißt der Folklore-Song, bei dem man direkt mitwippen muss, wenn man ihn das erste Mal hört. Während die klare und weiche Stimme des 35-Jährigen am Anfang nur mit einer Gitarre untermalt ist, steigert sich der Song zum Ende hin zu einer echten Hymne mit Soundtrack-Charakter.