Es war so romantisch: In Florian Silbereisens Fernsehshow Schlagerboom am 20. Oktober 2018 ging Klubbb3-Sänger Christoff vor seinem Lebensgefährten Ritchie auf die Knie und stellte ihm die Frage aller Fragen. Und Ritchie antwortete mit "Ja". Die Schlagerwelt war gerührt. Seitdem sind zweieinhalb Jahre vergangen, doch statt der Ankündigung einer Hochzeit, teilt Christoff jetzt auf seiner Instagram-Seite mit, dass er und Ritchie beschlossen haben, nun wieder getrennte Wege zu gehen.