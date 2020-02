Klubbb3 - halten zusammen Bildrechte: imago/Tinkeres

Eines allerdings wird Jan in diesem Frühjahr machen, er wird das Finale des Eurovision Song Contest 2020 im Mai in Rotterdam moderieren. Bis dahin, so Florian Silbereisen, wird es keine Klubbb3-Auftritte geben. Das für dieses Frühjahr angekündigte Album wird erst Anfang 2021 erscheinen, im Sommer und Herbst sollen die Titel im Studio eingesungen werden.



Bereits im November hatte Jan Smit wegen einer Kehlkopfentzündung Konzerte absagen müssen. Nun schrieb er auf Facebook: "Ich habe nur einen Körper und weiß jetzt - rückwirkend betrachtet - dass auch ich kein Roboter bin."

Bei der Show "Wenn die Musi spielt" waren Klubbb3 ohne Jan aufgetreten. Für ihn war die Moderatorin der Show, Stefanie Hertel, eingesprungen.