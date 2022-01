"König von Palma" Lucas Cordalis spielt seinen verstorbenen Vater Costa

Standen in den 90er-Jahren auch gemeinsam auf der Bühne: Lucas und Costa Cordalis. Bildrechte: IMAGO

Nun wird er aber in einem anderem Format auf den Spuren seines 2019 verstorbenen Papas wandeln. In der RTL-Serie "Der König von Palma" spielt Lucas seinen Vater Costa Cordalis. Darin geht es um die Entwicklung Mallorcas zur Urlaubs- und Party-Hochburg in den 90er-Jahren, also in einer Zeit, in der die musikalische Karriere von Costa Cordalis wieder an Fahrt aufnahm. Nachdem es in den 80er- und frühen 90er-Jahren ruhig um ihn wurde, feierte er auf "Malle" mit seinen Hits ein Comeback.



Die Hauptrolle der Serie - einen Deutschen der in der Hauptstadt Palma einen Biergarten eröffnet - spielt Schauspieler Henning Baum.