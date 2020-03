Bis zum 28. März sollte Andrea Berg noch Konzerte in ganz Deutschland spielen. Am Dienstag haben die ersten Städte und Bundesländer jedoch mitgeteilt, dass Veranstaltungen über 1.000 Personen wegen der Corona-Epidemie untersagt werden sollen. Am Abend reagierte dann auch der Konzertverstalter Global Event & Entertainment, der für Andrea Bergs Konzerte zuständig ist, und sagte folgende fünf Konzerte ab: