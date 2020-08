Im Konzertkalender 2020 wurde bisher schon sehr viel hin und her geschoben und nun wird klar: Besserung ist vorerst nicht in Sicht. Im März wurde beschlossen, Großveranstaltungen bis Ende August zu verbieten. Im Juni gab es dann eine Verlängerung auf Ende Oktober. Deshalb wurden viele Shows gleich auf das nächste Jahr gelegt. Doch einige Schlagerstars hatten auf einen früheren Neustart der Konzertsaison gehofft - vergeblich.

Ihre Fans müssen weiter auf ihre Tour warten: Kerstin Ott. Bildrechte: imago images/Eibner

Betroffen von der neuen Regelung wäre beispielsweise Roland Kaiser. Er musste in diesem Jahr schon seine legendären Kaisermania-Konzerte in Dresden absagen. Nun können wohl auch einige Konzerte seiner "Alles oder Dich"-Arena-Tour nicht wie geplant stattfinden. Er hatte einige Termine für den November geplant. Auch Kerstin Ott muss sich wohl nun neue Termine für ihre "Ich geh' meinen Weg"-Tour suchen. Denn diese war für den November und Dezember geplant.



Ein weiterer Schlagerstar, der nun in Terminschwierigkeiten kommen dürfte, ist Ben Zucker. Auch er hatte für Anfang November viele Konzerte in ganz Deutschland geplant und muss die Termine nun wohl ebenfalls verlegen.



Bleibt nur zu hoffen, dass 2021 ein besseres Konzertjahr für die Schlagerstars und -fans wird.