Powerfrau Kim Fisher eröffnet das "Kulthits"-Best-Of mit einer geballten Ladung "Frauenpower" . Die Schlagerikonen Ute Freudenberg und Angelika Mann lassen es Männer regnen - mit dem Super-Hit der Weather Girls von 1983: "It's Raining Men" . Schlagersängerin Stefanie Hertel präsentiert in einem Medley ihre Lieblingssongs der 80er von Madonna bis Roxette und Weltstar Bonnie Tyler lässt mit ihrer Reibeisenstimme und dem Mega-Hit "Total eclipse of the heart" die Leipziger Kongresshalle beben.

Wer auf Kim Fishers Kult-Sofa Platz nimmt, hat nicht nur etwas zu erzählen, sondern auch ein Lied auf den Lippen. Dieses Mal ist ein "Sofa-Gesang" der legendären Boygroup "Caught in the Act" zu hören. Die englisch-niederländische Band feierte in den 90er-Jahren große Erfolge. 2015 starten CITA in neuer Besetzung ein Comeback - und waren u.a. bei Kim Fisher zu Gast.



Die Schlager-Boyband Feuerherz präsentieren ihre Lieblingssongs in einem Medley. Roland Kaiser, der Grandseigneur des deutschen Schlagers, bringt gemeinsam mit der legendären Pepe Lienhard Band sein Lieblingslied von Udo Jürgens auf die Bühne: "Ich war noch niemals in New York". Außerdem dabei: Johnny Logan, Toni Krahl, Heinz Rudolf Kunze, Hartmut Engler von der Gruppe "Pur" und Quaster von den Puhdys.