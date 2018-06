Erst live in der Leipziger Kongresshalle, dann im MDR FERNSEHEN: Die "Kulthits" mit Kim Fisher und 100% Live-Musik gehen in eine neue Runde - und auch in diesem Jahr könnt ihr bei der Aufzeichnung (natürlich) live dabei sein! Und die findet am 04.09.2018 einmal mehr in der wunderschönen Leipziger Kongresshalle statt. Dort werden Kim Fisher, die unvergleichliche Pepe-Lienhard-Bigband, Matthias Reim, Ben Zucker und viele weitere musikalische Stars die historische Halle am Leipziger Zoo zum Beben bringen. Erlebt Kulthits der 70er-, 80er- und 90er-Jahre, Coverversionen der persönlichen Lieblingssongs der teilnehmenden Stars und überraschende Duette - live gesungen und hautnah. Zwischen den musikalischen Highlights der Show gibt es launigen Sofa-Talk mit Kim Fisher und ihren prominenten Gästen.



Die Bigband unter der Leitung des Schweizer Musikers Pepe Lienhard ist legendär und zelebriert Bigband-Sound auf höchstem Niveau. Fast vierzig Jahre lang begleiteten die Musiker Udo Jürgens bei seinen Live-Auftritten und spielten außerdem für Stars wie Whitney Houston, Diana Ross und Frank Sinatra. Das MDR FERNSEHEN strahlt die Show am 22. September um 20:15 Uhr aus.