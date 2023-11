Bildrechte: imago images/Lindenthaler

Nach der schnellen und richtigen Reaktion seiner Ehefrau wurde Michael Hartl sofort ins Krankenhaus gebracht und dort operiert: "Das Zeitfenster war so kurz, es hat dann vier bis fünf Stunden gedauert, bis der Michael gut versorgt wurde. Und er wurde bestens versorgt, wir haben so ein Glück gehabt und aus dem Grund sind wir sehr dankbar", so Marianne Hartl in der Kochshow.