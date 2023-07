LaFee , mit bürgerlichem Namen Christina Klein, stammt aus Stolberg und machte sich bisher sowohl als Sängerin als auch als Schauspielerin einen Namen. Für viele war sie wohl das Idol ihrer Teenager-Jahre. In den 2000ern begeisterte LaFee mit Songs wie "Heul doch" und "Virus" Millionen von Fans. Als Schauspielerin war sie unter anderem in der Daily "Alles was zählt" zu sehen.

Comeback mit neuer Musik und neuem Look. Bildrechte: dpa

Im Februar 2021 feierte die Sängerin in Florian Silbereisens TV-Show "SCHLAGERCHAMPIONS" ihr Comeback: Mit neuer Musik in einem anderen Genre und mit einem neuem Look. Sie performte "(Ich bin ein) Material Girl", eine Coverversion des 80er-Jahre Welthits "Material Girl" von Madonna. Einige Monate später erschien fast zehn Jahre nach der Veröffentlichung ihres letzten Studioalbums ihr Solo-Comeback-Album "Zurück in die Zukunft". Auf dem Long-Player gibt es einen Mix von Eighties-Coversongs. Auch ihr Look hat sich verändert: Ihr Gesichtstattoo ist verschwunden und anstelle der wilden Lockenmähne fällt das blonde Haar der Sängerin jetzt elegant über ihre Schultern.