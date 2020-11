Das muss ein ziemlich großer Schutzengel gewesen sein, den Laura Wilde vor zehn Jahren hatte. Am Mittwoch, den 24.11.2010, war die Schlagersängerin, die damals gerade ihre Bühnenkarriere begonnen hatte, auf der Autobahn unterwegs und wurde plötzlich in einen Unfall verwickelt. Auf Facebook erinnert sie sich an dieses einschneidende Erlebnis.

Mich hat damals ein riesen Schutzengel begleitet und zum Glück hatte der Fahrer hinter mir genug Abstand zu mir eingehalten - sonst wäre er komplett in die Unfallstelle und in meine Fahrertür auf der linken Spur reingerast. Und ich? Ich wäre wohl heute nicht mehr da.

Ein unglaublicher Gedanke, den die 31-Jährige da auf ihrer Facebookseite formuliert. Kein Wunder, dass Laura Wilde neben ihrem richtigen Geburtstag am 4. Januar, seitdem noch einen "zweiten Geburtstag" feiert, immer am 24. November.



Einen viel schöneren Grund zur Freude hat sie in diesem Jahr aber auch, denn es jährt sich zum zehnten Mal der Start ihrer Schlagerkarriere. 2010 erschien nämlich ihre erste Single "Ich sehe was, was du nicht siehst". Nur ein Jahr später veröffentlichte sie ihr Debütalbum "Fang deine Träume ein". Es folgten viele weitere Alben und Auftritte - auch dank ihres Schutzengels von vor zehn Jahren.