Es war das musikalische Aufreger-Thema dieses Sommers. Der Party-Schlager "Layla" von DJ Robin & Schürze sorgte wegen seines umstrittenen Textes für Diskussionen. Viele empfinden den Song, in dem es um die "Puffmama" namens Layla geht, als sexistisch. Viele Volksfeste spielten den Song nicht, obwohl er wochenlang auf Platz 1 der deutschen Charts stand. Auch auf dem bald beginnenden Münchner Oktoberfest soll der Song nicht laufen - zumindest nicht in seiner Original-Version. Der Sprecher der Wiesn-Wirte kündigte eine Version mit verändertem Text an. "Layla"-Macher Schürze sieht diese Pläne gelassen.