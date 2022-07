Am Donnerstag, den 28. Juli 2022 , so der Bericht, verkündete gegen Mittag am Landgericht Salzburg Richter Philipp Grosser das Urteil im Prozess um den Mord an Tante und Cousine von Stefan Mross. Nur eine Stunde sollen die acht Geschworenen für ihre Entscheidung gebraucht haben. Nach Meinung des Gerichts sei O. weiterhin eine Gefahr für die Allgemeinheit. Der 52-Jährige wurde zu lebenslanger Haft und der Zahlung eines Schmerzensgeldes in Höhe von 90.000 Euro an die Familie von Stefan Mross verurteilt.