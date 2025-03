Bildrechte: IMAGO / Future Image

Was modische Outfits angeht, ist Angelo Kelly bei seiner Tochter Helen in besten Händen. Die 22-Jährige hat im vergangenen Jahr ihren Bachelor-Abschluss in Kostüm-Produktion gemacht, wohnt und arbeitet jetzt in London.



Seinen rockigen Look und die neue Musik will Angelo im kommenden Jahr dann auch auf der Bühne präsentieren. Los geht's am 20. Februar 2026 in Hamburg. Insgesamt macht er Halt in 24 Städten in Deutschland, Österreich, Niederlande und der Schweiz.