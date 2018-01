Mit Hits wie "Felicità" und "Sempre Sempre" begeisterten Al Bano & Romina Power nicht nur die Deutschen. Auch international feierte das Paar große Erfolge - bis das Schicksal um die verschwundene Tochter Ylenia Ende der 90er-Jahre zu Scheidung und Rosenkrieg führte. In den letzten Jahren näherten sich die beiden "Powers" wieder an und feierten ihr musikalisches Comeback - u.a. in dem von Showmaster Florian Silbereisen moderierten SCHLAGERBOOOM 2016.



Ende vergangenen Jahres erklärte Al Bano überraschend sein Karriereende. "Am 31. Dezember 2018 höre ich auf zu singen", sagte der 74-Jährige laut Nachrichtenagentur Ansa im italienischen Fernsehen - und kündigte seine für März 2018 geplante Abschiedstournee mit sechs Konzerten in Deutschland an. Bei den "SCHLAGERCHAMPIONS - DAS GROSSE FEST DER BESTEN" nimmt das beliebte Italo-Pop-Duo nun auch vom TV-Publikum Abschied und wir zum letzten Mal gemeinsam bei einer Live-Show im deutschen und österreichischen Fernsehen zu sehen sein. Ein bewegendes Finale!