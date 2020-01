Erfolgsproduzentin Kristina Bach hatte Louiza Moorbeck, Rebecca Schelhorn, Anna Hirschmann und Lisa Aberer entdeckt und mit ihnen 2016 die Band Lichtblick gegründet. Ihren ersten großen Auftritt hatten die vier Sängerinnen dann 2017 in der Show von Ross Antony "Meine Schlagerwelt" . Von da an nahm ihre Karriere ihren Lauf. Im Mai 2019 bekamen Lichtblick den Schlagerplanet Award als Newcomer des Jahres verliehen. Im November 2019 verließ Anna Hirschmann die Band aus beruflichen Gründen und am 5. Januar 2020 gab die Band auf Facebook ihre Auflösung bekannt. Ihr Debüt- und einziges Album Lichtblick war 2018 erschienen.

Voxxclub mit neuem Album Bildrechte: IMAGO

Die fünf Jungs von Voxxclub sind "Wieder dahoam" - zumindest musikalisch. Am 10. Januar erscheint ihr gleichnamiges Album und einen Tag später präsentieren sie es in Florian Silbereisens "Schlagerchampions - Das große Fest der Besten" einem riesigen Publikum. "Wieder Dahoam" ist das fünfte Album der Band. Begonnen hat die Geschichte von Voxxclub vor sieben Jahren mit "Rock me", der Song gehört inzwischen zu den beliebtesten Oktoberfest-Hits. Typisch für Voxxclub sind stark rhythmische Titel und die Jungs treten stets in Lederhosen auf. Alle Fünf sind ausgebildete Schauspieler oder Musicaldarsteller, sie können tanzen, singen, jodeln und sogar schuhplatteln. Dementsprechend sind auch ihre Auftritte voller oft synchroner Tanzeinlagen.