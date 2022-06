Um Sohn Alessio kümmern sich Pietro und Sarah gemeinsam: Hier bei Alessios Schulanfang. Bildrechte: Instagram/Pietro Lombardi

In Leeroy's Podcast/Amazon sagt der inzwischen 30-Jährige, dass er abseits der Öffentlichkeit ein normaler Mensch sei. "Wenn ich jetzt sag‘, wo sehe ich mich in fünf Jahren: 'Ich will einfach wieder Familie. Vielleicht heiraten, Kinder kriegen, nochmal ein schönes Haus bauen und dann einfach Familienleben, mehr will ich eigentlich nicht'."