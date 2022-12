Der kleine Mann sei früher als erwartet gekommen, schreibt Linda Fäh weiter. "Der kleine Schatz konnte es wohl kaum erwarten, die Welt zu erobern - ganz die Mama", scherzt die Sängerin. Lio, also Löwe, ist der Name des Jungen und Mama Linda fühlt sich sogleich wie eine Löwenmama. In ihrem Posting schreibt die 35-Jährige dazu auch rührende Worte an ihren Sohn.