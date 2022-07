Normalerweise ist eine bevorstehende Albumveröffentlichung ein durchweg positives Ereignis: Linda Fäh dürfte bei ihrem neuen Werk "Federleicht" jedoch auch mit Trauer im Herzen auf die Albumproduktion zurückschauen. Am 14. Februar vergangenen Jahres starb nämlich völlig überraschend ihr Songtexter Rudolf Müssig . Er und Linda Fäh waren gerade mittendrin in ihrer Albumproduktion. Sein Tod löste bei ihr tiefe Bestürzung aus, wie sie der Schweizer Zeitung "Blick" nun verriet:

Texter Rudolf Müssig im Jahr 2011. Bildrechte: dpa

Der Komponist und Texter, der auch schon für Schlagerstars wie Roland Kaiser, Karel Gott und Maite Kelly schrieb, starb an einem Herzinfarkt und wurde gerade einmal 67 Jahre alt. Kennengelernt hatten sich Rudolf Müssig und Linda Fäh zwar erst ein Jahr vor seinem Tod, doch hatten beide trotz der schwierigen Corona-Zeit direkt einen guten Draht zueinander: "Er gab mir in dieser harten Zeit, in der für mich eine Welt zusammenbrach und ich wegen den vielen Konzertabsagen nicht weiterwusste, eine Perspektive", erzählt die 34-Jährige. "Ich genoss es, mit ihm an individueller Musik zu arbeiten anstatt Schlagersongs aus der Schublade zu bekommen."