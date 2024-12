Der Autounfall ereignete sich am 01. Dezember 2024 auf der Rückfahrt von einem Konzert, dass Linda Feller am 1. Advent in Altenburg gegeben hatte. In der Region Chemnitz kam das Auto von der Fahrbahn ab und blieb hinter der Leitplanke auf einer Wiese stehen. Auf Instagram teilte die Country- und Schlagersängerin Bilder vom Schaden am Auto und der Bergung des Wagens.