Der Vater des Kindes sei ihr Partner Steffen, mit dem die Sängerin seit März dieses Jahres zusammen ist. Die Schwangerschaft sei für das Paar ein Geschenk, so Linda. Bevor das Baby auf die Welt kommt, möchte die gebürtige Sachsen-Anhalterin jedoch noch ihren Podcast "Ostbrosche" starten. In diesem sollen spannende Frauen aus dem Osten Deutschlands zu Wort kommen.

Linda Hesse 2014 in einer Fernseh-Shoiw. Bildrechte: MDR/Steffen Junghans

Als die Sängerin im Sommer bei Bernhard Brink in der Sendung "Die Schlager des Monats" zu Gast war, hat sie dort noch über eine über eine Art "Eiszeit" gesprochen, die sie in den vergangenen zwei Jahren zum Teil durchlebt habe. Es habe Momente gegeben, so Linda, da habe sie sich zurückgezogen, um in sich hinein zu horchen und zu wissen, wo sie jetzt im Leben stehe.



Diese Eiszeit scheint nun definitiv vorbei zu sein, denn die Musikerin arbeitet nicht nur an einem neuen Album, sondern wird vor allem Mama.