Mittlerweile, so Linda Hesse in dem Interview, habe sie sich gut in ihrem neuen Leben eingefunden – privat und auch beruflich. Eine große Hilfe sei ihr Netzwerk in Berlin. Dennoch ziehe sie vor jeder Frau den Hut, die sich allein für einen Neuanfang entscheide. Zu ihrem ehemaligen Lebensgefährten habe sie nach wie vor ein gutes Verhältnis. Wenn sie auf der Bühne stehe, kümmere er sich im ihren gemeinsamen Sohn.