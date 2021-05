Schon vor einigen Monaten konnte sie mit ihrem Song "Wunder" bei den "Schlagerchampions" von Florian Silbereisen ein Millionenpublikum begeistern. Am Samstagabend wird sie wieder live auf einer großen Fernsehbühne stehen. Am 8. Mai um 20:15 Uhr ist LINDA bei "Frühling bei uns" mit dabei. Wir haben im Vorfeld mit ihr gesprochen - über Kindheit in Hongkong, ihre Vorbilder und die Ratschläge ihres Onkels Sasha.

Frage: Wie erlebst du deinen aktuellen Erfolg und das Feedback, was du bekommst?

LINDA: Ich fühl mich gerade wie so ein kleines Kind, was ganz viel zum ersten Mal erlebt. Das ist echt überwältigend schön. Meine Community zum Beispiel in den sozialen Medien, die ist unglaublich herzlich.

Frage: Du hast auch schon als Kind gesungen und getanzt. Woher kommt dieses Unterhaltungs-Gen?

LINDA: Ich hab es schon als kleines Kind geliebt, wenn ich die Leute unterhalten konnte. Ich hab ziemlich schnell gemerkt, wenn ich einfach bin, wie ich bin - ein bisschen singen, ein bisschen tanzen - dass die Leute dann darüber lachen und mit mir lachen und das fand ich so schön. Sodass ich ganz früh schon entdeckt habe, dass mich das fasziniert und dass ich mehr davon haben möchte.

Ich finde die deutsche Sprache ist so wunderschön ehrlich.

Frage: Du hast in deiner Kindheit einige Jahre in Hongkong gelebt, womit bist du da groß geworden?

LINDA: Also in Hongkong groß zu werden war insofern echt toll, aber auch eine Herausforderung, weil ich die Sprache am Anfang gar nicht konnte und die Musik hat diese Sprachbarriere überwunden, weil wir konnten ja zusammen singen und es war egal, ob man den Text verstanden hat. So habe ich über die Musik den Zugang zu dieser fremden Welt gefunden.

LINDA als Kind in Hongkong. Bildrechte: privat Frage: Kannst du noch Chinesisch?



LINDA: Ich kann nur ein paar wenige Wörter, aber die Amtssprache war damals Englisch und deshalb bin ich bilingual groß geworden: Deutsch und Englisch.



Frage: Du hast dich entschieden, auf Deutsch zu singen. Warum?



LINDA: Ich finde die deutsche Sprache ist so wunderschön ehrlich. Dadurch ist es auch eine Herausforderung, weil man sich doppelt und dreifach überlegen muss, was man sagt und wie man es sagen möchte, aber sie geht einfach mitten ins Herz und deshalb habe ich mich für Deutsch entschieden.

Frage: Was sind deine Vorbilder von früher?

LINDA: Ich habe als Kind Disney-Filme geliebt und mein absoluter Lieblingsfilm war „Mulan“, denn Christina Aguilera hat dort einen Song beigesteuert: „Reflections“. Der war eigentlich der Startschuss für die singende LINDA. Ich habe den solange einstudiert, bis ich den in einem kleinen Wohnzimmerkonzert das erste Mal performt hab und seitdem ist es auch einer meiner Lieblingssongs.

Sascha hat mich ermutigt lauter zu singen und mich zu trauen.

Frage: Wie würdest du deine Musik und die Künstlerin LINDA beschreiben?

LINDA: Die Künstlerin LINDA soll eigentlich gar keine Kunstfigur sein, sondern potentiell die beste Freundin, dann wäre ich sehr glücklich. Bei den Liedern ist es mir immer wichtig, dass sie eine Geschichte erzählen. Das muss gar nicht eine Geschichte sein, die ich erlebt hab, manchmal geht es um Geschichten, die ich erzählt bekommen habe oder es sind einfach Gefühle, die ich versucht habe in Worte zu fassen.