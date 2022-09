Die Starnacht ist zurück in der Wachau! Nach dem großen Zuschauererfolg der "Starnacht am Wörthersee" im Juli geht es nun wieder an die Donau nach Niederösterreich. Die Starnacht-Arena steht inmitten eines der bezauberndsten Flusstäler Europas - der Wachau. Am Samstag, den 17. September, wird sie den kleinen Ort Rossatzbach wieder in einen Tummelplatz von Schlager-Stars und -Fans verwandeln. MDR und ORF übertragen die Show live ab 20:15 Uhr!