Ein Kessel Buntes Lippi mit Inka Bause und Linda Feller auf musikalischer Zeitreise

Lippi entführt musikalisch in die Vergangenheit, und zwar in die 80er- und 90er-Jahre. Zwei Sängerinnen, die sich genau in dieser Zeit bestens auskennen, Inka Bause und Linda Feller, hat sich der Moderator ins Studio eingeladen.