Kennen gelernt haben sich der Schweizer Sänger Luca Hänni (29) und die Profitänzerin Christina Luft (33 ) in der 13. Staffel der RTL-Tanzshow "Let's Dance" Anfang 2020. Christina brachte Luca das Tanzen bei, dabei verliebten sich der Schüler und die Tanzlehrerin ineinander. Luca Hänni und Christina Luft ertanzten sich den dritten Rang in der Show. Wenige Monate nach dem großen Finale gaben die beiden offiziell bekannt, dass sie ein Paar sind. In der Schweizer Heimat des ehemaligen Gewinners der Castingshow "Deutschland sucht den Superstar" (2012) bauten sich die beiden ein Haus und zogen zusammen. Im Januar 2022 verlobten sich Hänni und Luft.