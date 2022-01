Lucas Cordalis hat sich lange auf seine Teilnahme an der Dschungelshow "Ich bin ein Star, holt mich hier raus!" vorbereitet. Vielleicht wäre es ihm sogar geglückt, in die Fußstapfen seines berühmten Vaters Costa Cordalis zu treten, der 2004 der erste Dschungelkönig des Formats geworden ist.

Lucas Cordalis mit seinem Schwiegervater Peter Klein auf dem Weg nach Südafrika. Bildrechte: IMAGO / STAR-MEDIA

Doch nun muss der Sänger wieder nach Hause fahren, ohne einen Fuß ins Camp gesetzt zu haben. Das Moderatorenduo der TV-Show Sonja Zietlow und Daniel Hartwich sagte zu Beginn der Sendung am Sonntagabend, dass das Risiko einfach zu groß sei.



Der Sänger war zum Drehort nach Südafrika gereist, dort jedoch positiv auf Corona getestet worden. Bis Sonntag hatten sowohl der produzierende Sender RTL als wohl auch Lucas Cordalis selbst auf einen verspäteten Einzug gehofft. Das hat sich nun allerdings erledigt. Wie RTL der Deutschen Presse-Agentur weiter mitteilte, war die Corona-Infektion von Lucas Cordalis bei einem PCR-Test nach seiner Einreise in Südafrika festgestellt worden. Dem 54-Jährigen gehe es jedoch gut, er zeige keinerlei Symptome. Bereits seit einem Jahr war geplant, dass Lucas Cordalis an der derzeit laufenden 15. Staffel der Show teilnimmt.