Lucas stellt sich einer Dschungelprüfung. Bildrechte: dpa

Am Anfang des Camps sah es nicht unbedingt danach aus, dass Lucas Cordalis das Finale erreichen würde. Der Sohn des ersten Dschungelkönigs war kaum in dem Format zu sehen. Von vielen Seiten musste sich der Sänger Kritik gefallen lassen, dass er zu wenig in Erscheinung trete. Die großen Skandale spielten sich bei dieser Ausgabe von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" eher neben dem eigentlichen Camp, nämlich unter den Begleitpersonen ab. Da gab es Fremdgeh-Gerüchte um Lucas' Begleitung, seinen Stief-Schwiegervater Peter Klein. Diese wiederum lösten ein Eifersuchtsdrama bei seiner Schwiegermutter Iris Klein aus.