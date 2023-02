"Der Sieg ist es leider nicht geworden, aber es war trotzdem ein mega schönes Abenteuer" , sagte Lucas Cordalis nach dem Ende seines Dschungel-Abenteuers. Eigentlich wollte er in die Fußstapfen seines Papas Costa treten und bei "Ich bin ein Star! - Holt mich hier raus!" ebenfalls die Krone ergattern. Am Ende landete er auf Platz drei . Die mögliche Enttäuschung war spätestens mit dem Wiedersehen mit Tochter Sophia und Ehe-Frau Daniela Katzenberger verflogen.

Am Donnerstag postete er auf seiner Instagram-Seite ein zuckersüßes Video, welches ihn bei der Ankunft am Flughafen auf Mallorca zeigt. Als sie ihren Papa erkennt, rennt die 7-jährige Sophia sofort los, schließt ihn in die Arme und möchte ihn gar nicht mehr loslassen. Mit der langen An- und Abreise, sowie der erforderlichen Quarantäne war Lucas mehr als vier Wochen von seiner Familie getrennt. Kein Wunder, dass seine Rückkehr aus Australien solche Emotionen auslöst.