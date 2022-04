Als Costa Cordalis am 2. Juli 2019 starb, brauchte Lucas Zeit, um zu trauern, den Verlust zu verarbeiten. Und dann folgte die Zeit der Corona-Pandemie: Das Partyleben am mallorquinischen Ballermann fand nicht mehr statt. Und so kam es, dass Lucas Cordalis erst jetzt seinen ersten Auftritt im Megapark auf Mallorca ohne Vater Costa absolviert hat. Für ihn, so sagte Lucas in einem Interview mit RTL, war der Auftritt emotional sehr packend.

Lucas Cordalis auf dem Weg ins "Dschungelcamp". Bildrechte: IMAGO / STAR-MEDIA

Nicht nur musikalisch wandelt Lucas in den Spuren seines Vaters. Anfang des Jahres war er fest als Teilnehmer des Reality-TV-Formats "Ich bin ein Star, holt mich hier raus" eingeplant. Er war sogar bereits am Drehort in Südafrika, doch dort ergab ein Test eine COVID-19-Infektion, damit musste die Teilnahme abgesagt werden. Costa Cordalis war 2004 in der ersten Staffel des Formats der erste Dschungelkönig gewesen.



In einem anderen Format verwandelt sich Lucas sogar selbst in seinen Vater. In der RTL-Serie "Der König von Palma" spielt er Costa Cordalis. In der Serie geht es um die Entwicklung Mallorcas zur Urlaubs- und Party-Hochburg in den 90er-Jahren, also in einer Zeit, in der die musikalische Karriere von Costa Cordalis wieder an Fahrt aufnahm. Nachdem es in den 80er- und frühen 90er-Jahren ruhig um ihn wurde, feierte er auf "Malle" mit seinen Hits ein Comeback.