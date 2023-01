In den sozialen Medien spekulieren die User sogar schon über einen verfrühten Abgang des Sängers. Lucas' Ehefrau Daniela Katzenberger hat sich nun auf Instagram an ihre Follower:innen gewandt.

Die 36-Jährige schrieb in ihrer Insta-Story, dass sie überzeugt sei, dass Lucas aufgrund seiner Favoritenrolle noch nicht in den "Himmel gepusht wird vom Format".

Lasst mal noch ein paar Tage ins Land gehen, meine These. Also, alles gut, ihm geht’s gut und uns auch

Für Daniela ist die fehlende Sendezeit also eher ein gutes Zeichen für Lucas' Chancen auf den Thron des "Dschungelkönigs". Ob sie mit ihrer Theorie richtig liegt, ist spätestens am 29. Januar klar. Dann wird die Siegerehrung des Dschungelcamp 2023 ausgestrahlt.

Lucas Cordalis war bereits Dschungelcamp-Kandidat 2022. Drehbeginn der 15. Staffel, die in Südafrika aufgezeichnet wurde, war der 21. Januar 2022. Lucas Cordalis und sein Team waren bereits vor Ort, doch ein positiver PCR-Test machte die Pläne und Träume vom Dschungel für Lucas Cordalis zunichte. In seiner Instagram-Story schrieb der Sänger damals enttäuscht: "Ich bin so richtig am Boden zerstört".