Lucas Cordalis und sein Stief-Schwiegervater Peter Klein im Januar 2022 auf dem Weg ins Dschungelcamp. Bildrechte: IMAGO / STAR-MEDIA

Wenn in diesem Jahr alles gut geht, müssen Daniela und Sophia bis Ende Januar auf Ehemann und Papa verzichten. Am 13. Januar 2023 startet das Dschungelcamp, in diesem Jahr übrigens in Australien, und am 29. Januar steigt das Finale. Im vorigen Jahr war Lucas Cordalis schon einmal ins Dschungelcamp aufgebrochen, 2022 fand es allerdings nicht in Australien, sondern in Südafrika statt.

Auch im vorigen Jahr gab es einen emotionalen Abschied, dann allerdings war Lucas schneller wieder zu Hause, als sich alle, vor allem er selbst, gewünscht hatten.