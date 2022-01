Showstart am 21. Januar Dschungelcamp 2022: Lucas Cordalis ist bereits in Südafrika

Hauptinhalt

Lucas Cordalis tritt in die Fußstapfen seines Vaters Costa und stellt sich den Herausforderungen des Dschungelcamps. In Begleitung seines Teams, genauer seines "Stief"-Schwiegervaters, ist er bereits in Südafrika angekommen.