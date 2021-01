Damit hatte jetzt nun wirklich niemand gerechnet. Lucas Cordalis war gerade zu Gast in der Show "Ich bin ein Star - holt mich hier raus!" und das Moderatorenduo Sonja Zietlow und Daniel Hartwich plauderte mit ihm über seinen Vater Costa - den allerersten Dschungelkönig. Erst ganz am Ende des Talks lenkte dann Sonja das Gespräch auf das eigentliche Thema. Warum Lucas bisher immer abgelehnt hatte, selbst im Dschungelcamp mitzumachen. Immerhin kannte er die Show, er hatte seinen Vater Costa in der allerersten Ausgabe des Formats 2004 begleitet.

Costa Cordalis 2004 Dschungelkönig. Bildrechte: imago images / Müller-Stauffenberg

Lucas Cordalis hat ganz gewiss nicht zum ersten Mal das Problem, dass er mit seinem prominenten Vater verglichen wird. Auch im Dschungelcamp tritt er ein recht schweres Erbe an. Costa Cordalis war der allererste Dschungelkönig. Allerdings dürfte das für den 53-Jährigen kein Problem sein. Zum einen ist er es gewöhnt und zum anderen haben die Vergleiche seinem sehr guten Verhältnis zu Vater Costa nichts anhaben können. Vater und Sohn wohnten nicht nur ganz in der Nähe auf Mallorca, Costa und Lucas sind, vor allem in den letzten Jahren Costas, oft gemeinsam aufgetreten. Auch, als Costa 2004 ins Dschungelcamp zog, hatte Lucas ihn begleitet. Vor dem Talk mit ihm wurden in der Sendung am 27. Januar 2021 noch einmal Szenen mit Costa Cordalis aus dem Jahr 2004 gezeigt. Der Sänger war 2019 im Alter von 75 Jahren gestorben. Lucas war sichtlich gerührt.