Lucas Cordalis hatte seine musikalische Karriere mit seinem berühmten Vater Costa und seiner Schwester Angelique in den 90er-Jahren gestartet. Aufgewachsen ist er in Deutschland, zog 2002 auf die spanische Baleareninsel Mallorca und gründete dort ein Plattenlabel und ein Tonstudio. An den Produktionen ist Lucas sowohl als Komponist, als auch als Texter und Produzent beteiligt. Mit David Hasselhoff, DJ Bobo und anderen bekannten Künstlern arbeitete er bislang als Produzent und Remixer im hauseigenen Studio zusammen. Als sein Vater Costa Dschungelkönig bei "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" wurde, produzierte er die Single Dschungelkönig, die acht Wochen in den deutschen Top Ten der Single-Charts stand.