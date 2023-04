Nicht nur Luna ist auf der Bühne aufgeregt, natürlich auch ihr zwei Jahre jüngerer Bruder Nils. Beatrice Egli gelingt es schnell, beiden die Aufregung etwas zu nehmen, indem sie sagt, dass auch sie natürlich aufgeregt ist. Auf die Frage der Moderatorin an Nils, was er an Luna besonders mag, antwortet dieser strahlend: "Alles". Auch die Eltern der beiden sitzen mit dem kleinen Bruder Lino im Publikum und singen mit Luna den wirklich herzerwärmenden Song "Dann bist es Du" mit. Und so manchem im Publikum stehen Tränen der Rührung in den Augen.

Nils und Luna in der Show. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK