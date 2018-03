Die Schweizer Schlagersängerin Lys Assia ist am Samstag, den 24. März, im Alter von 94 Jahren in einem Krankenhaus in der Nähe von Zürich gestorben. Das teilte ihr langjähriger Weggefährte Jean Eichenberger der Deutschen Presse-Agentur mit. Lys Assia, mit bürgerlichem Namen Rosa Mina Schäfer, habe in letzter Zeit des öfteren gesagt: "Ich fühle, dass ich gehen muss", so Eichenberger weiter. Bereits vor einer Woche habe er ihren Dackel zu sich genommen.

Lys Assia auf der Höhe ihres Erfolges - Mitte der 50er-Jahre Bildrechte: IMAGO

Mit dem Operettenhit "O mein Papa" landete Lys Assia im Jahr 1950 ihren ersten Hit. Als sie 1956 mit dem Titel "Refrain" den Grand Prix Eurovision de la Chanson in Lugano gewann, setzte sie sich unter anderem gegen Freddy Quinn durch. Im ersten Jahr nahmen an dem Contest neben dem Gastgeberland Schweiz lediglich sechs weitere Länder teil. 1957 trat Lys Assia erneut beim Grandprix an - und wurde dieses Mal Achte. Ein Jahr später erreichte sie den zweiten Platz. Viele ihrer Titel wurden zu Millionenerfolgen, wo auch immer sie auftrat sorgte sie für ausverkaufte Konzertsäle. 1958 war die Schlager-Diva auf dem Höhepunkt ihrer Karriere angelangt.



Ab den 60er-Jahren wurde es ruhiger um Lys Assia. Erst ab dem Jahr 2000 arbeitete sie an ihrem Comeback, nahm neue Alben auf und tourte durch Europa. 2007 sorgte ein Duett mit ihrer Schweizer Kollegin Beatrice Egli für Schlagzeilen. Im Alter von 88 Jahren versuchte Assia als älteste ESC-Teilnehmerin in die Geschichte einzugehen, scheitert jedoch bereits in der Vorrunde.