Beim "Adventsfest der 100.000 Lichter" mit Moderator Florian Silbereisen sang Madlen Rausch sich im Dezember 2023 in die Herzen der Schlagerfans , im vorhergehenden Sommer unterschrieb die 29-Jährige ihren ersten Plattenvertrag. Die gebürtige Baden-Württembergerin gilt als eines der größten Talente in der Schlagerbranche.

Auch über ihre derzeitige Wohnsituation gibt Madlen Rausch dem Blatt Auskunft. Sie wohnt derzeit in einer Wohngemeinschaft zusammen mit zwei Mitbewohnerinnen in Weimar. Ihr Zimmer hat dabei nur zwölf Quadratmeter Fläche: "Für knapp 300 Euro. Da steht mein kleines E-Piano, mein Schreibtisch und mein Bett. Das spart natürlich Geld, was ich wiederum in Kostüme für die Bühnenshows oder Gesangstraining stecken kann", so die Künstlerin.