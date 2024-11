Bildrechte: IMAGO / Future Image

Für Schlager-Newcomerin Madlen Rausch und ihren Weihnachts-Song "Oceans of Light" hat Chris Thompson, der in den 70er- und 80er-Jahren die Musikcharts als Sänger von "Manfred Mann’s Earth Band" eroberte, seine Rente unterbrochen. Ende 2022 war Thompson ein letztes Mal live aufgetreten, bis ihm zwei Musikproduzenten den von Madlen Rausch eingesungenen Weihnachts-Titel "Oceans of Light" vorspielten. Im Gespräch mit der Bild-Zeitung erzählt die Sängerin: