Die ARD-Dokumentation "Mai time is now" (dt. "Meine Zeit ist jetzt") gibt tiefe Einblicke in die Karriere von Schlagerstar Vanessa Mai, zeigt die Sängerin in intimen Momenten ihres privaten und beruflichen Alltags. Der erste von drei Teilen von "Mai time is now" wird am 22. Oktober 2022 in der ARD ausgestrahlt.