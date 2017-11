Am 14. Oktober 2016 ist Maite Kellys Erfolgsalbum "Sieben Leben für Dich" erschienen - und seitdem in den Offiziellen Deutschen Album Charts vertreten. Mittlerweile sind mehr als 200.000 Exemplare davon verkauft worden. Damit hat Maites erstes Schlageralbum nach dem Gold- auch den Platin-Status erreicht. Die Auszeichnung dafür ist der quirligen Sängerin in der Fernsehshow "Schlagerbooom 2017 - Das internationale Schlagerfest" überreicht worden - und zwar von keinem Geringeren als ... Showmaster Florian Silbereisen!