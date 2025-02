Schlagerstar Maite Kelly ist ihre Privatsphäre und die ihrer Kinder sehr wichtig. Dementsprechend ist wenig über das aktuelle Privatleben der Autorin und Sängerin bekannt. Wie die "Bunte" berichtet, machte sie bei ihrem Auftritt am 20. Februar in Berlin nun eine große Ausnahme für alle Konzertbesucher und sprach u.a. über private Themen und verriet, dass sie an einer Aufmerksamkeitsdefizit- / Hyperaktivitätsstörung, sowie an Legasthenie leide.