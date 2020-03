Nicht nur in unserer Branche ist die Ohnmacht der abgesagten Veranstaltungen zu spüren. Ärzte, Wissenschaftler, Krankenschwestern, Polizisten ... sie alle sind momentan die Helden an der Frontlinie der Menschlichkeit ... und ja, momentan müssen wir alle Helden sein! Lange nicht mehr war es global so spürbar, dass wir alle Teil eines Ganzen sind. Wir sind eine unschlagbare Gemeinschaft, eine Familie in unserer Menschlichkeit.

Maite Kelly Facebook