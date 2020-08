In ganz Deutschland engagieren sich etwa 31 Millionen Menschen in ihrer Freizeit ehrenamtlich, also freiwillig und ohne Bezahlung. Ob in Schulen, Sportvereinen oder Seniorenheimen: Ohne ehrenamtlich tätige Menschen würde vieles nicht funktionieren. Das weiß auch Sängerin Maite Kelly. Die dreifache Mutter setzt sich selbst, wo sie kann, für das Wohl von Kindern ein.